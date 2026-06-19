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مسؤول أمريكي: بدء سريان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حزب الله"

19 يونيو 2026 . الساعة 18:42 بتوقيت القدس
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حزب الله وإسرائيل - (صورة تعبيرية)

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حزب الله" دخل حيز التنفيذ مساء اليوم الجمعة.

واعتبر المسؤول في تصريح لوكالة "الأناضول" طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" و"حزب الله" في لبنان هي "أنباء صحيحة".

وذكر أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين وبدعم من إيران، كان لهم دور مؤثر في التوصل إلى هذا الاتفاق.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من "إسرائيل" أو "حزب الله" بشأن وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إن بلاده تتوقع "وقفا كاملا" لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان عقب دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، قتلت "إسرائيل" 3912 شخصا وأصيب 11873 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لبنان #إيران

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