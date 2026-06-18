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الصحة اللبنانية: أكثر من 3900 شهيد ونحو 12 ألف جريح منذ مارس

18 يونيو 2026 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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الحصيلة التراكمية للضحايا بلغت 3912 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ مطلع آذار/مارس الماضي إلى 3912 شهيداً و11873 جريحاً.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، أن الحصيلة التراكمية للضحايا خلال الفترة الممتدة من 2 آذار/مارس وحتى 18 حزيران/يونيو الجاري بلغت 3912 شهيداً، إضافة إلى 11873 مصاباً جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية، بالتزامن مع استهدافات متكررة لمركبات مدنية ومناطق مأهولة بالسكان.

وفي أحدث الهجمات، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان.

كما أصيب شخصان بجروح بعد أن ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت ياحون في جنوب البلاد، وفق الوكالة.

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان تصعيداً متواصلاً منذ أشهر، يتمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات استهداف متفرقة، وسط استمرار التوتر العسكري على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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