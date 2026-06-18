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"إسرائيل" تخشى تسللًا بريًّا من جهة الأردن

18 يونيو 2026 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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التقديرات الأمنية لدى الاحتلال تشير إلى امتلاك الحوثيين والفصائل العراقية قدرات تمكّنهم من تهديد "إسرائيل"

حذر مدير عام ما تسمى وزارة الأمن الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير بارام، من أن الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق يمتلكون القدرة على تنفيذ عمليات تسلل برية باتجاه "إسرائيل"، معتبراً أن هذه الجهات تمثل تهديداً أمنياً متنامياً رغم البعد الجغرافي.

وقال، الخميس، في تصريحات صحفية، إن التقديرات الأمنية لدى الاحتلال تشير إلى امتلاك الحوثيين والفصائل العراقية قدرات تمكّنهم من تهديد "إسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه الجهات لا تزال تشكل مصدر قلق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأكد أن "إسرائيل" تواجه تحديات متزايدة من جهات إقليمية متعددة، موضحاً أن جماعة الحوثي في اليمن والفصائل المسلحة في العراق تندرج ضمن أبرز التهديدات التي تتابعها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ووصف مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية الحدود الشرقية مع الأردن بأنها "الأكثر حساسية أمنياً" في الوقت الراهن، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية تراقب عن كثب التطورات والتحديات المرتبطة بهذه الجبهة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأردن #الحوثييون #تسلل بري

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