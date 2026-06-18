دراسة: تغذية الحامل ترسم ملامح صحة الجنين ومستقبله الصحي

الجأكد متخصصون في طب النساء والتوليد أن صحة الطفل تبدأ منذ وجوده في رحم أمه، مشددين على أن التغذية المتوازنة خلال فترة الحمل تلعب دوراً محورياً في نمو الجنين وتطور أجهزته الحيوية، كما قد تؤثر في صحته خلال مراحل لاحقة من حياته.

وقال أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب قصر العيني، الدكتور حسن جعفر، إن الجنين يعتمد بشكل كامل على الأم للحصول على العناصر الغذائية الضرورية لنموه، موضحاً أن نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية قد ينعكس سلباً على نمو الأعضاء والدماغ والجهاز العصبي، فضلاً عن تأثيره المحتمل على الوزن والمناعة والصحة المستقبلية للطفل.

وأوضح جعفر أن حمض الفوليك يعد من أهم العناصر الغذائية خلال الحمل، نظراً لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين والحد من بعض التشوهات الخلقية، إلى جانب أهمية الحديد في تكوين الدم، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميغا 3 في دعم نمو الدماغ والعينين، فضلاً عن اليود والكولين والزنك الضرورية للنمو السليم.

وفيما يتعلق بالمفاهيم الشائعة حول تغذية الحوامل، نفى جعفر صحة المقولة المتداولة بأن المرأة الحامل يجب أن "تأكل لاثنين"، مؤكداً أن الاحتياجات الغذائية الإضافية لا تتطلب مضاعفة كمية الطعام، بل التركيز على تحسين نوعيته والحصول على غذاء متوازن وغني بالعناصر الأساسية.

وأشار إلى أن الاحتياج الإضافي للحامل لا يتجاوز في الغالب 300 سعر حراري يومياً ابتداءً من الشهر الرابع، مع اختلاف ذلك وفقاً للحالة الصحية ووزن الأم قبل الحمل.

وحذر من الإفراط في تناول السكريات والنشويات، ومن استهلاك الأطعمة غير المطهية جيداً والأجبان غير المبسترة، إضافة إلى الحد من الكافيين وبعض أنواع الأسماك التي قد تحتوي على نسب مرتفعة من الزئبق.

وأكد أن تأثير التغذية لا يقتصر على النمو الجسدي للجنين، بل يمتد إلى جهازه المناعي، موضحاً أن حصول الأم على غذاء متوازن ومكملات غذائية مناسبة يسهم في تعزيز مناعة المولود وتحسين فرص تمتعه بصحة جيدة بعد الولادة.

وأضاف أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يؤثر على احتمالات إصابة الطفل مستقبلاً بأمراض مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ما يجعل الرعاية الصحية والتغذوية للأم استثماراً مباشراً في صحة الأجيال القادمة.

وشدد الخبراء على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال الحمل، والالتزام بالمكملات الغذائية والتطعيمات الموصى بها، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات ومنتجات الألبان، لضمان نمو صحي وآمن للجنين.

المصدر / الجزيرة