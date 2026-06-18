لجنة شعبية: الهجمة على مخيم طولكرم أدت إلى هدم 1100 وحدة سكنية كليًا

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، فيصل سلامة، أن الهجمة الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة على المخيم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحدثت دماراً واسعاً وغيرت بنيته العمرانية ومعالمه بشكل كامل، بفعل عمليات الهدم وتجريف الشوارع وفتح طرق بديلة فوق أنقاض المنازل المدمرة.

وأوضح سلامة في تصريحات صحفية، الخميس، أن حجم الخسائر في البنية السكنية والتجارية للمخيم وصل إلى مستويات كارثية، حيث أدت اقتحامات الاحتلال المستمرة إلى هدم 1100 وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى تضرر نحو 4000 وحدة سكنية أخرى بنسب دمار وتضرر بلغت 90%.

1000 محل تجاري و700 مركبة

وأضاف رئيس اللجنة الشعبية أن الدمار طال القطاعات الاقتصادية والحيوية في المخيم بشكل مباشر، مشيراً إلى تدمير 1000 محل تجاري و700 مركبة للمواطنين، وهو ما أسفر عن موجة نزوح واسعة طالت 3300 أسرة من أهالي المخيم الذين اضطروا لترك منازلهم المدمّرة أو غير الصالحة للسكن.

وفي وصفه للواقع الميداني داخل المخيم، قال سلامة إن جرافات وآليات الاحتلال فرضت واقعاً جغرافياً جديداً، لدرجة أن الأهالي لم يعودوا قادرين على التعرف على مواقع منازلهم الأصلية بعد أن مُحيت وتغيّرت معالم شوارع المخيم وأزقته بشكل كامل جراء الركام والنسف المتكرر.

قيود مشددة وخانقة

وعلى صعيد الحصار والقيود اليومية، أشار سلامة إلى أن قوات الاحتلال تفرض إجراءات أمنية مشددة وخانقة على مداخل ومخارج المخيم، تشمل إخضاع المواطنين لعمليات تفتيش دقيقة، ومصادرة الهواتف المحمولة، ومنع التصوير وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب رفض دخول العديد من الحالات والتدقيق في هويات المارين.

المصدر / فلسطين أون لاين