"الأونروا" تعلن بدء تسجيل الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عن بدء إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2026-2027.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوكالة على ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال اللاجئين وتسهيل إجراءات القيد المدرسي منذ وقت مبكر.

مواعيد التسجيل

أكدت "الأونروا" أن باب التسجيل سيفتح رسمياً اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، وسيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر 2026.





شروط ومعايير القبول

وفقاً للتعليمات الصادرة عن دائرة التربية والتعليم، يتوجب مراعاة المعايير التالية عند التقديم:

* شرط السن: يُسمح بتسجيل الطلبة الذين ولدوا حتى تاريخ 31 يناير 2021، بشرط ألا يتجاوز عمر الطالب ثماني سنوات وثلاثة أشهر.

* الفئات المستهدفة: التسجيل متاح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مدارس وكالة الغوث الدولية.

الوثائق المطلوبة عند التسجيل

لإتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب على ولي الأمر اصطحاب المستندات الرسمية التالية إلى المدرسة المعنية:

1. شهادة الميلاد الأصلية للطالب.

2. بطاقة التموين الخاصة بالعائلة، حيث يُكتفى بوجود بيانات الطالب ضمنها (لا يُشترط وجود ختم مركز التموين على الشهادة، شريطة ظهور البيانات بوضوح).

3. هوية ولي الأمر.

تنويهات هامة لأولياء الأمور

* تتولى إدارات المدارس مسؤولية التحقق من تطابق بيانات شهادة الميلاد مع بطاقة التموين وهوية ولي الأمر.

* يتم إدخال كافة بيانات الطلبة الجدد عبر نظام إدارة معلومات التعليم (EMIS) المعتمد لدى الوكالة.

* يُهيب القائمون على البرنامج بأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لضمان حجز مقعد دراسي لأبنائهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة لضمان سلاسة العملية التعليمية.









المصدر / فلسطين أون لاين