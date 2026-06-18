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موعد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

18 يونيو 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم

تستمر منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم "مونديال" 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم الخميس 18 يونيو/حزيران، بإقامة أربع مباريات تصنف على أنها قوية بحسب مراقبين رياضيين.

وتتصدر كل من مباراتي المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا مع التشيك في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس

1) جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا: 

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، عبر قنوات beIN SPORTS MAX 3 و beIN SPORTS MAX 1.

2) سويسرا أمام البوسنة والهرسك:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، عبر قنوات beIN SPORTS MAX 4 و beIN SPORTS MAX 2.

3) قطر ضد كندا:

الساعة 01:00 صباح الجمعة بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 1".

4) كوريا الجنوبية أمام المكسيك:

 الساعة 04:00 صباح الجمعة بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 2".

صورة عن جدول مباريات اليوم الخميس 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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