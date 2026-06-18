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ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 73,018 شهيدًا منذ بدء العدوان

18 يونيو 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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وصول شهيدين و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيدين و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,007 شهداء و3,165 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً.

أما الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد بلغت 73,018 شهيداً و173,273 مصاباً، بحسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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