الإسراء والهجرة: رحلتان صنعتا وعي الأمة

لا يهدف هذا المقال إلى عقد مقارنة بين واقعتين عظيمتين في السيرة النبوية العطرة، ولا يسعى إلى تحديد أوجه الشبه والاختلاف بينهما؛ إذ جاءت كلّ واقعةٍ منهما في سياقها الواضح. ولكنه محاولة بسيطة لوضع هاتين الرحلتين ضمن إطارٍ أشمل، يُسهم في فهم أبعادهما العميقة، وآثارهما الكبيرة. فرحلة الإسراء ليست مجرد مواساة للنبي ﷺ فحسب، على عظم ذلك وأهميته، وكذلك الهجرة لم تكن مجرد انتقالًا للمسلمين من مكة إلى المدينة المنورة فقط. إنما نحن أمام محطتين جليلتين شكلتا علاقة هذه الأمة مع مدنها المقدسة، وصاغتا تعلقنا الروحي معها. وفي رأس السنة الهجرية، تهب نسائم الهجرة، ونسترجع حادثة الإسراء، وفيما بينهما نسلط الضوء على شذرات من هذه الروابط اللدنيّة، والآثار الممتدة لمحطات مركزية من السيرة النبوية، في مسيرة نورانيّة نستلهم منها الدروس والعبر حتى يومنا هذا.

الهجرة وتحرير العملاق الإسلامي

أستحضر في هذه المقاربة عبارة لافتة لأحد المستشرقين، وصف فيها الهجرة النبوية بأنها اللحظة الفارقة التي أعتقت المارد الإسلامي من محبسه، لتفجر سلسلة من الأحداث المهيبة التي امتدت تداعياتها حتى ضفاف نهر السين وتخوم فيينا. وفي امتداد هذا الانبثاق الحضاري، يقرر العلامة مصطفى السباعي -رحمه الله- أن الهجرة كانت حجر الزاوية للنهضة الإسلامية، وأن عواصم الحضارة تدين بالفضل العميم لهذا الحدث، ويعبر عن ذلك في كتابه "هكذا علمتني الحياة"، بقوله: "لولا الهجرة لما كانت دمشق وبغداد، وقرطبة والزهراء، ولولا الهجرة لما كان خلود العرب في التاريخ، ولولا الهجرة لما استيقظ الغرب بعد سباتٍ عميق"؛ لتكون الهجرة بذلك هي البوصلة والمحور لكل ما أعقبها.

إن هذا المشهد الجليل لا يكتفي بإبراز مكانة الهجرة، بل يؤكد ضرورة بناء الآليات المؤسسية الفاعلة القادرة على استثمار الطاقات الإسلامية وتهيئتها للنهوض الشامل. ولهذا، لم تتشح الهجرة بثوب الخوارق المعتادة كما تجلت في ليلة الإسراء؛ فلم تكن هناك دابة سماوية، ولم يُطوَ الزمان والمكان، وشكلت أحداثها أنموذجًا لمكابدة المخاطر، ومواجهة العدو، حتى كادوا يصلون إلى النبي ﷺ وصاحبه أبي بكر ، لئن كانت الإسراء فعلاً خارقًا للعادة، فقد مثّلت الهجرة خرقًا من نوع آخر لعادة التواكل، منهيةً فكرة ترقب المدد الربانيّ من دون كدح وسعي، ولتكون أسوة حسنة في السعي الدؤوب والمضي قدمًا، من تأمين المؤمن، ومسار الطريق، وصولًا إلى الوجهة النهائية، المدينة التي نوّرها سيدنا محمد ﷺ.

ثنائية المعجزة والتخطيط الدؤوب

وعلى النقيض من الهجرة، تجلّت رحلة الإسراء إلى القدس بصورة مغايرة، طافحة بالمعجزات والخوارق؛ إذ أُسري بالنبي ﷺ على البراق، وجمع الله له الأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلى، وتدفعنا هذه التفاصيل إلى التأمل، فبينما كانت الإسراء تطوافًا إعجازيًا يسلب الألباب، في كسرٍ للقوانين لم تعهدها قريش، في رحلةٍ عرفوها، ولكن ما استوعبوا تمامها في اليوم نفسه، تطلبت الهجرة تخطيطًا بشريًا دؤوبًا، أشرنا إليه آنفًا. كأن الانتقال الأول إلى القدس كان لاستلام راية الحضارة ممن سبق هذه الأمة من الأنبياء، بينما كانت الهجرة ارتحالاً لمشروع الدعوة بأكمله، وإيذانًا بمرحلة جديدة من البناء وتأسيس الدولة، لتبلور الكيان الإسلامي كقوة صاعدة، تمهيدًا لقيادة العالم القديم وحضارته، وتحقيقًا لذلك اللقاء النبوي في المسجد الأقصى المبارك.

وإذا أمعنّا النظر في التسلسل الزمني للأحداث، ندرك أن رحلة الإسراء والمعراج - إلى جانب كونها تسرية عن رسول الله ﷺ- كانت تهيئة نفسية وروحية كبرى استبقت مشاق جليلة، وفي القلب منها الهجرة إلى المدينة. فمن عُرج به ليخترق حُجب السماوات العلى، ويرى سدرة المنتهى وما في ذلك من مشاهد وصور وتفاصيل، وأحاديث وتكاليف على الأمة. ستهون في عينه حتمًا، مسافات الأرض ومطاردات قريش، كيف لا وقد كانا اثنين والله جل في علاه ثالثهما. لقد كان استعراض آيات الله الكبرى في الإسراء زادًا من اليقين، وعصمةً لقلب النبي ﷺ؛ فمن أَمَّ الأنبياء في الأقصى وارتقى في المعراج، لن يزعزعه اختباءٌ في غار، أو ملاحقةٌ في شعاب الصحراء، بل سيمضي في هجرته بخطى المطمئن الواثق بمعية الله ونصرته.

القدس: محطة التسلم القيادي والتهيئة الروحية

وفي سياق هذه الأفياض النبوية، لم تقتصر أبعاد الإسراء على كونها مواساةً سماوية لقلب النبي ﷺ بعد جفاء أهل الطائف، بل تجاوزت ذلك لترسيخ قدسية مدينة القدس، وتعبئتها بالدلالات الإسلامية العميقة. وإن لم تكن هذه الرحلة هي المبدأ الوحيد لقدسية المكان، إلا أنها ضاعفت من مكانته الوجدانية في قلوب المسلمين، وعمّقت ارتباطهم بالمسجد الأقصى المبارك. لذا، كان من الحكمة البالغة أن تُحاط هذه الرحلة بآيات الإعجاز، لتصبح قدسية القدس والأقصى عقيدةً راسخة وجزءًا لا يتجزأ من الإيمان بالغيب.

وبالعودة إلى المقارنة بين الحدثين، تبرز مركزية "المسجد" في كلتيهما عبر دلالات مختلفة، ففي الهجرة أُسس المسجد ليكون النواة الأولى والإطار الجامع الذي يظلل تحت سقفه شؤون السياسة والإدارة والحكم، فضلاً عن كونه منطلقاً للعبادة والتوجيه، ليصهر الأمة في بوتقة واحدة بعيدًا عن عصبيات الجاهلية وقبليتها. وفي الإسراء كان المسجد الأقصى الموضع الذي تسلّم فيه النبي ﷺ راية القيادة البشرية، حين أَمَّ إخوانه من الأنبياء والرسل، وكأن هذا المشهد المهيب لجمع الأنبياء في الأقصى، بمقاييس الفهم الحديث، هو إعلان رسمي ومراسم تسليم لمقاليد الإنسانية وإرث الأمم السالفة إلى خاتم الأنبياء ﷺ، وقد استكمل عمر بن الخطاب  هذا التسلسل، مع ضمّ القُدس وفي القلب منها المسجد الأقصى إلى الدولة الإسلامية، بعد تمهيدٍ نبوي دقيق، لتنضم المدينة المقدسة الثالثة إلى أختيها مكة والمدينة المنورة، ويعود المسجد الثالث إلى الإسلام بعد إهمالٍ طويل.

الخيط الناظم لحواضر الإسلام

ولا ريب فقد شكلت القدس القِبلة الأولى، وكانت الخيط الناظم لعلاقة بدأت منذ أن بدأت الدعوة النبوية في مكة المكرمة، فقد كان الأقصى أولى القبلتين، واستمرت على ذلك إلى ما بعد الهجرة، قبل أن ينزل الوحي بتحويل القبلة نحو المسجد الحرام. ولم يكن تحويل القبلة تغييرًا في الاتجاه فحسب، فهو ترتيبٌ من الله تعالى لربط وعي هذه الأمة بين مقدساتها، وتشكيل علاقة خاصة مع كلّ واحدةٍ منها، لترتبط مكة والمدينة والقدس في الصلاة والوجدان والسعي والزيارة، ولتؤكد العقيدة قبل الجغرافيا أن لا غنى لإحداها عن الأخريين في بناء صرح الأمة المنيع.

وفي الختام، لا تنفك تفاصيل الهجرة النبوية تفيض بمعانٍ جليلة نقتبس من نورها، لتغدو مقاربات السيرة وتنزيلها على مسارات حياتنا ذات نفعٍ غزير وأثرٍ لا ينضب. وإن للإسراء والهجرة غورًا عميقًا سيظل يفيض علينا بإشراقات وقراءات جديدة عبر الأزمان. على أن هذين الحدثين العظيمين يرسخان حقيقة بالغة الأهمية، ألا وهي حتمية التكاتف بين الحواضر الثلاث، على غرار ما أثبتته سنن التاريخ من ضرورة تلاحم الشام ومصر كدرعٍ واقٍ للذود عن فلسطين والقدس.