الاحتلال يواصل خروقاته: 4 شهداء برصاص الاحتلال في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر تصعيد عمليات القصف والتدمير والقتل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلن مصادر طبية استشهاد المواطن عبد الله ياسين برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة وادي غزة، وسط قطاع غزة.

كما قصفت مسيرة إسرائيلية سطح منزل، في شارع النفق، شمال مدينة غزة

وأفادت المصادر باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال لمركبة قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أصيب امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه النازحين في منطقة الإقليمي ومزارع فتوح جنوبي مواصي خان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة لمبانٍ شرقي المدينة، وسط تجدد إطلاق النار الكثيف والمنظم من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة ذاتها.

وامتدت هذه الخروقات والانتهاكات الميدانية المتصاعدة إلى شمال القطاع، حيث شهدت المنطقة الغربية من السلاطين في بلدة بيت لاهيا إطلاق نار مكثفاً ومستمراً من الآليات الإسرائيلية.

وأمس استشهد مواطنان وأصيب آخرون من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين، محمد جودة الفرا، وحسين محمد القدرة، وعددًا من المصابين إلى مستشفى ناصر، حيث وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر استهداف المتكرر للمدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين