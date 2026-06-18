انخفاض نسبي في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض نسبي على درجات الحرارة يوم الخميس، مع استمرار الأجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، حيث يسود نهاراً طقس صيفي لطيف في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، وحار نسبي في المناطق السهلية والساحلية، في حين يكون حاراً في الأغوار، ويميل الطقس خلال ساعات الليل إلى البرودة النسبية والانتعاش خاصة فوق المرتفعات.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ وتستمر الأجواء الصيفية المعتادة ليكون الطقس صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في الجبال وحاراً في بقية المناطق نهاراً، بينما يصبح لطيفاً ومنعشاً ليلاً.

أما يوم السبت، فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام دون تعديل يذكر، ويسود نهاراً طقس صيفي معتدل في الجبال وحار في السهول والسواحل، ليتحول ليلاً إلى طقس لطيف ومريح في مختلف المناطق.

طقس الأحد والإثنين

ويستمر هذا الاستقرار يوم الأحد، حيث تبقى الأجواء الصيفية الاعتيادية مسيطرة دون تغير على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في السهول والأغوار وحارة نسبياً على السواحل، وتنخفض الحرارة ليلاً لتميل الأجواء إلى الانتعاش في الجبال وتكون لطيفة في بقية المناطق.

وفي يوم الإثنين، يواصل الطقس الصيفي استقراره مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، وتكون الأجواء معتدلة نسبياً في الجبال وحارة في المناطق السهلية والساحلية نهاراً، لتصبح منعشة ولطيفة خلال ساعات الليل.

ومن جهتها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما دعت إلى عدم إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة تجنباً لاندلاع الحرائق.

المصدر / فلسطين أون لاين