"هند رجب" تطالب باعتقال جندي إسرائيلي-أمريكي بتهم المشاركة في الإبادة بغزة

جددت منظمة "هند رجب" الداعمة للفلسطينيين مطالبتها للسلطات الأمريكية باعتقال جندي إسرائيلي-أمريكي يُعرف باسم "جيك"، وذلك بعد ظهوره في مدينة لوس أنجلوس خلال حضوره فعاليات كأس العالم، متهمةً إياه بالمشاركة في عمليات هدم واسعة النطاق في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتحركات قانونية سابقة، إذ كانت قد تقدمت بشكوى مماثلة في سريلانكا الشهر الماضي أثناء وجود الجندي هناك في إجازة، ضمن مساعيها لملاحقة أفراد تتهمهم بارتكاب انتهاكات خلال الحرب على القطاع.

وقالت المنظمة إن الجندي ينتمي إلى الكتيبة 603، التي وصفتها بأنها إحدى الوحدات الرئيسية المشاركة في عمليات تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، مشيرة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 65 عملية هدم نفذتها الكتيبة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ومنتصف عام 2025، واستهدفت منازل ومساجد وأراضٍ زراعية ومنشآت صناعية ومستشفيات، إضافة إلى ما وصفته بحالات احتجاز غير قانوني وانتهاكات بحق مدنيين.

وأضافت أن تحقيقاتها تشير إلى ارتباط الجندي بشكل مباشر بحادثة هدم واحدة على الأقل في مدينة خان يونس خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، مؤكدة أن محتوى نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر وجوده في مناطق عدة داخل القطاع، بينها خان يونس ورفح.

كما أشارت المنظمة إلى صور ومقاطع قالت إنها تُظهر الجندي وهو يحمل جهاز تفجير داخل مبنى مدني مدمر برفقة جنود آخرين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً على مشاركته المباشرة في عمليات هدم "متحكم بها" داخل غزة.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها مواصلة جهودها لتوثيق ما تصفه بالانتهاكات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، داعية إلى تفعيل الإجراءات القانونية الدولية وملاحقة الجندي قضائياً.

المصدر / فلسطين أون لاين