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لماذا استخدم الجيش الأمريكي الذكاء الاصطناعي في حرب إيران؟

17 يونيو 2026 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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الجيش الأمريكي استعان خلال الحرب على إيران بنسخة خاصة ومعدّلة من روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ وزارة الدفاع الأمريكية كشفت في بيان رسمي أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعانت خلال الحرب على إيران بنسخة خاصة ومعدّلة من روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جروك" (Grok)، التابع لشركة إيلون ماسك.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الأمريكي استخدم هذه النسخة للمساهمة في إدارة عمليات إطلاق آلاف الصواريخ الموجّهة نحو أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، فإن النسخة العسكرية من "جروك" جرى تطويرها بسرية تامة لتكون قادرة على تحليل البيانات الميدانية الفورية، وتحديد مسارات الإطلاق، وتنسيق عمليات الاستهداف بالتكامل مع أنظمة القيادة والسيطرة الأمريكية.

وأشارت إلى أنّ هذا الاستخدام يُعدّ من أكثر التطبيقات العسكرية حساسية للذكاء الاصطناعي في تاريخ الجيش الأمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #البنتاغون #الجيش الأمريكي #الحرب على إيران

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