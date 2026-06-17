مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عشرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة عشرة جنود آخرين، الأربعاء، جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضافت أن الانفجار وقع أثناء مرور الآلية العسكرية في إحدى المناطق جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميرها وإصابة طاقمها، بإصابات متفاوتة، إضافة إلى مقتل أحد الجنود في المكان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، عن إصابة خمسة جنود بينهم واحد بجروح خطيرة واثنان بجروح متوسطة، إثر انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أورد الصحفي دورون كدوش عبر إذاعة الجيش، فإن العملية شكّلت كمينًا مزدوجًا استهدف قوات لواء جفعاتي في منطقة تبنين جنوبي لبنان صباح الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين