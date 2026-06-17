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شهيدان ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

17 يونيو 2026 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين وعددًا من المصابين إلى مستشفى ناصر (أرشيفية)

استشهد مواطنان وأُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون على شاطئ البحر في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين، محمد جودة الفرا، وحسين محمد القدرة، وعددًا من المصابين إلى مستشفى ناصر، حيث وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر استهداف المتكرر للمدنيين في القطاع.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظات غزة خلال الساعات الماضية، شملت تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة وقصفًا مدفعيًا، وإطلاق نار.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء #الإبادة الجماعية #خروقات الاحتلال

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