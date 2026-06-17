العفو الدولية: أوامر الإخلاء الجماعي في لبنان "جريمة حرب"

أكدت منظمة العفو الدولية أن أوامر الإخلاء الجماعي التي ينفذها جيش الاحتلال، إلى جانب منع السكان من العودة إلى منازلهم وبلداتهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى "جريمة حرب".

وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى ما تُسمى بـ"المناطق العازلة"، التي أقامها داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه المناطق باتت تغطي نحو 6% من إجمالي مساحة لبنان.

وشددت المنظمة، على أن هذه الإجراءات تُحدث تغييرًا قسريًا في الواقع السكاني للمناطق الحدودية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم.