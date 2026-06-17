إصابة خمسة جنود.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل الكمين المركب

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة خمسة جنود بينهم واحد بجروح خطيرة واثنان بجروح متوسطة، إثر انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أورد الصحفي دورون كدوش عبر إذاعة الجيش، فإن العملية شكّلت كمينًا مزدوجًا استهدف قوات لواء جفعاتي في منطقة تبنين جنوبي لبنان صباح الأربعاء.

ووفق ما أفادت إذاعة الجيش فإن الحدث الأول من الكمين وقع عند الساعة السادسة صباحًا، حيث انفجرت طائرة مسيّرة مفخخة قرب دبابة تابعة لمجموعة القتال اللوائية، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود بشظايا الانفجار ونقلهم عن طريق مروحيات الإخلاء إلى المستشفيات.

وأضافت الإذاعة أن الحدث الثاني من الكمين استهدف قوة الإخلاء، فبعد دقائق من الكمين الأول، استهدفت مسيّرة ثانية مركبة الإخلاء التي هرعت لإنقاذ المصابين، ما أسفر عن إصابة جندي خامس ونقله أيضًا عبر مروحية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن مدفعيته قصفًت موقع الكمين والمناطق المحيطة به، في محاولة للرد على الهجوم، وإنقاذ الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين