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حماس تحذر من بناء وحدات استيطانية في الضفة

17 يونيو 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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هذه القرارات تعكس إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على المضي في مشاريع الضم والتهجير والتمدد الاستيطاني التهويدي للسيطرة على كامل الضفة الغربية

حذّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد الرحمن شديد، من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سياسة العدوان والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأوضح شديد في تصريحات صحفية، الأربعاء أن هذه القرارات تعكس إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على المضي في مشاريع الضم والتهجير والتمدد الاستيطاني التهويدي للسيطرة على كامل الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا التسارع الاستيطاني سيقابل بمزيد من الصمود والثبات، وأن المقاومة لن تفرّط في أي شبر من الأرض أو أي حق فلسطيني.

وأضاف أن المستوطنات لن تمنح الاحتلال أي شرعية فوق الأرض الفلسطينية، وأن كل قرار استيطاني جديد يمثل جريمة سياسية ومخالفة صريحة للقانون الدولي، تستوجب الملاحقة والمحاسبة لقادة الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ودعا شديد جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة والتصدي لمخططات المصادرة والاستيطان، وتعزيز الإسناد الشعبي والميداني، وإشعال نقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني سيبقى السد المنيع أمام محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.

كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية وأحرار العالم بالانتقال من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية توقف سياسات الاستيطان والضم، وتلجم ممارسات الاحتلال وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، ولأول مرة منذ عقود، على بناء 576 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، تشمل إنشاء مبنى جديد لمدرسة "شافي حبرون" الدينية في مدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #استيطان #الضفة الغربية #عبد الرحمن شديد

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