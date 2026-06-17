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مباريات اليوم في مونديال 2026.. تعرف على أبرز المواجهات والمواعيد

17 يونيو 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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جدول مباريات اليوم في مونديال كأس العالم 2026

تتواصل منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران، بإقامة أربع مباريات قوية، أبرزها مواجهة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، ولقاء إنجلترا وكرواتيا. 

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ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في المجموعة الـ11 بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب "إن آر جي" في الولايات المتحدة.

وفي أبرز مباريات اليوم، يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي عند الساعة الحادية عشرة مساءً على ملعب "إي تي آند تي"، ضمن منافسات المجموعة الـ12.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، يواجه منتخب غانا نظيره البنمي عند الساعة الثانية صباحاً على ملعب "بي إم أو فيلد" في كندا، بينما تختتم مباريات اليوم بلقاء أوزبكستان وكولومبيا عند الساعة الخامسة صباحاً على ملعب "أزتيكا" في المكسيك. 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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