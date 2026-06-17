كتلة الصحفي: شهادة لمى خاطر تكشف انتهاكات خطيرة بحق الأسيرات

أعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن بالغ القلق إزاء الشهادة المؤلمة التي أدلت بها الأسيرة الكاتبة والصحفية لمى خاطر، والتي كشفت فيها عن انتهاكات قاسية وممنهجة تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، تشمل التجويع والتعذيب والضرب والتفتيش المهين، في ظروف تمسّ الكرامة الإنسانية بشكل يومي.

وقالت الكتلة، في بيان صدر الأربعاء، إن ما ورد في شهادة خاطر يمثل صرخة استغاثة يجب أن تصل إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، مؤكدة أن الأسيرات يعشن أوضاعًا بالغة الصعوبة تستدعي تحركًا عاجلًا لوقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوقهن وفق القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

ودعت الكتلة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى تكثيف التغطية لقضية الأسيرات وإبقائها في صدارة الاهتمام، وعدم السماح بتغييب معاناتهن عن الرأي العام، باعتبارها قضية إنسانية ووطنية تستحق المتابعة المستمرة.

كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والهيئات النسوية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، وممارسة كل أشكال الضغط لوقف الانتهاكات وإنقاذ الأسيرات من الظروف القاسية التي يتعرضن لها.

وأكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أن نقل الحقيقة وكشف معاناة الأسرى والأسيرات واجب إنساني وأخلاقي، مشددة على أن الأسرة الصحفية الفلسطينية ستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن زملائها وجميع الأسرى الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم وحريتهم.

وفي وقت سابق كشفت الأسيرة لمى خاطر عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها منذ اعتقالها أواخر آذار/مارس الماضي، إضافة إلى ظروف احتجاز الأسيرات في سجن الدامون، وذلك خلال زيارة أجراها لها المحامي حسن عبادي في 16 حزيران/يونيو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين