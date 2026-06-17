بالأسماء.. الإفراج عن ثلاثة أسرى من سجون الاحتلال

أعلن الصليب الأحمر الدولي أنه سهّل عملية الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بوصول ثلاثة أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأفادت المصادر بأن الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال، هم: علاء عيد محمد حمد ويبلغ من العمر 43 عامًا، من بيت حانون، وعمر محمد إبراهيم أبو سيف ويبلغ من العمر 35 عامًا، من جباليا، وسليمان سعود سليمان أبو شلوف ويبلغ من العمر 25 عامًا، من الزوايدة.

المصدر / فلسطين أون لاين