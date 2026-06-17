الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية في الخليل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، ولأول مرة منذ عقود، على بناء 576 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، تشمل إنشاء مبنى جديد لمدرسة "شافي حبرون" الدينية في مدينة الخليل.

وبحسب ما نشرت الصحيفة العبرية، الثلاثاء، فإن هذا التطور يأتي بعد إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلغاء جزء من اتفاقيات الخليل، وهو ما ألغى — للمرة الأولى منذ سنوات طويلة — الحاجة إلى الحصول على موافقة بلدية الخليل لتنفيذ أعمال البناء في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي داخل المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يمثل تحولًا جوهريًا في آلية التخطيط والبناء في الخليل، إذ انتقلت الصلاحيات المتعلقة بالمشاريع العمرانية في الجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي إلى سلطات الاحتلال مباشرة، دون أي دور للبلدية الفلسطينية، ما يفتح الباب أمام تسريع تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في المنطقة.

يشار إلى أن اتفاق الخليل هو بروتوكول تم الاتفاق عليه بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 1997، وذلك بهدف إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية. ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين