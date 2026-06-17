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حصيلة الإبادة ترتفع إلى 73,008 شهداء

5 شهداء و8 إصابات بغزة خلال 24 ساعة

17 يونيو 2026 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع الشهدء بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 5 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 997 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,152 مصابًا، إضافة إلى انتشال 784 شهيدًا من مناطق مختلفة.

وحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 73,008 شهداء 173,260 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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