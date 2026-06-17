التربية والتعليم تصدر تنبيهات مهمة لطلبة التوجيهي بشأن الاختبارات الإلكترونية

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإرشادات والتنبيهات الخاصة بطلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذلك في إطار الاستعداد لتقديم الاختبارات الإلكترونية وضمان سيرها بسلاسة.

وأكدت الوزارة أن تغيير الهاتف المحمول لا يؤثر على إمكانية التقدم للاختبار، كما أن عدم وجود شريحة اتصال مسجلة باسم الطالب أو برقم الهاتف المستخدم للدخول إلى الرابط لا يعيق عملية تقديم الامتحان.

وأوضحت أن انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداء الاختبار لا يؤدي إلى فقدان الإجابات، إذ يقوم التطبيق بحفظها وإرسالها تلقائياً فور عودة الاتصال بالشبكة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية توفير اتصال إنترنت مستقر وقوي قدر الإمكان.

اختبار تجريبي

ودعت الوزارة الطلبة إلى المشاركة في الاختبار التجريبي للتعرف على آلية استخدام التطبيق والتأكد من توافقه وعمله بشكل صحيح على الأجهزة المستخدمة.

وفيما يتعلق بمواعيد الاختبارات، بينت الوزارة أن اختبارات طلبة الفرع العلمي والصناعي والريادة والأعمال تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، فيما تبدأ اختبارات الفرعين الأدبي والشرعي في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

كما أوضحت آلية استعادة كلمة المرور في حال فقدانها من خلال خيار "استعادة كلمة المرور" وإدخال الرقم المرجعي، مؤكدة أن الرقم المرجعي يعد وثيقة أساسية ومهمة للغاية، وأن فقدانه قد يحرم الطالب من استكمال إجراءات الاختبارات والانتقال إلى المراحل اللاحقة.

الاحتفاظ بالرقم المرجعي

وأوصت الوزارة بالاحتفاظ بالرقم المرجعي في أكثر من مكان آمن وخارج الجهاز المستخدم لتقديم الاختبارات، مشيرة إلى أن عدم وصول الرسائل الإرشادية أو التنبيهات إلى الهاتف لا يعني عدم تسجيل الطالب أو وجود مشكلة في اشتراكه.

واختتمت الوزارة بيانها بالتمني لجميع طلبة الثانوية العامة التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.





المصدر / فلسطين أون لاين