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ناقلات نفط إيرانية تتمكن من عبور نطاق حصار البحرية الأمريكية

ناقلات نفط إيرانية تتمكن من عبور نطاق حصار البحرية الأمريكية

17 يونيو 2026 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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سفينة نفط تعبر مضيق هرمز

أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، الأربعاء، بأن عدداً من ناقلات النفط الإيرانية تمكنت من عبور نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبيل توقيع مذكرة تفاهم مرتقبة بين طهران وواشنطن الجمعة.

وأوضح الموقع، عبر منصة "إكس"، أن ناقلتي النفط العملاقتين "ديونا" و"هيرو 2" التابعتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، عبرتا منطقة الحصار وهما تحملان معاً نحو 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، مشيراً لاحقاً إلى عبور ناقلة إيرانية ثالثة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشحنات تمثل أول صادرات للنفط الخام الإيراني منذ شهرين، موضحاً أنه اعتمد في رصده على تحليل إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفن ومقارنتها بصور الأقمار الصناعية.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت، الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل التوقيع المرتقب على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في سويسرا يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تهدف المذكرة إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بشكل كامل، على أن تشكل بداية لمسار تفاوضي يمتد لشهرين بين الجانبين.

المصدر / وكالات
#إيران #مشتقات نفطية #مضيق هرمز #حصار الموانئ الإيرانية

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