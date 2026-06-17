غارات إسرائيلية متجددة على جنوب لبنان رغم اتفاق واشنطن وطهران

أعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، رغم الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، والذي يشمل أيضاً جبهة المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا قرب مدينة النبطية، إضافة إلى الأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت المجاورة، فيما نفذت طائرة مسيّرة غارة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني.

ورغم تراجع وتيرة الهجمات عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، استشهد خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي السياق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى "إسرائيل" بسبب أساليبها العسكرية في لبنان، معتبراً أنه "ليس من الضروري تدمير مبانٍ سكنية كاملة لملاحقة المقاتلين".

وقال ترامب، خلال قمة مجموعة السبع الثلاثاء، إن عدد الضحايا أصبح كبيراً جداً، مشيراً إلى أن تدمير المباني السكنية لا يمكن تبريره في كل مرة يتم فيها استهداف شخص معين، لأن سكان تلك المباني ليسوا جميعاً من عناصر حزب الله.

وأضاف أن "إسرائيل" تخوض مواجهة مع حزب الله، الحليف لطهران، منذ فترة أطول مما ينبغي، معرباً عن استيائه من الغارات التي استهدفت بيروت خلال الأيام الماضية، والتي رأى أنها كان من الممكن أن تهدد الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع إيران، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات