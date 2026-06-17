الأرجنتين تسقط الجزائر بثلاثية ميسي التاريخية

قاد النجم ليونيل ميسي بتسجيله ثلاثية تاريخية، منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري 3-0 الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مونديال 2026 في كرة القدم على ملعب كانساس سيتي، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البطولة بالشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه، كما بات أول لاعب يخوض مباريات في النهائيات ست مرات.

وجاءت ثلاثية ميسي، وهي الأولى له في المونديال، في الدقائق 17 و60 و76، رافعا بذلك رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزه، وذلك في النسخة السادسة التي يشارك بها بعد 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

ورفعت الأرجنتين، بطلة العالم ثلاث مرات، رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة العاشرة موقتا، وذلك قبل مواجهة النمسا والأردن في وقت لاحق.

وقال ميسي "مع عائلتي ومع زملائي، مع الذين هم دائما إلى جانبي، الاستمتاع بذلك معهم لحظة جميلة جدا... سعيد مع غرفة الملابس، فهي غرفة متماسكة جدا وقوية".

وأضاف "أشعر أنني بخير، كنا محظوظين بأن نتمكن من الفوز في مباراة صعبة، من المهم أن نبدأ بالفوز في المباراة الأولى. نحن ممتنون للجماهير، لأنهم مرة أخرى يُظهرون أن الأرجنتين حالة جنون، لقد ملأنا الملعب مجددا...".

من جهته قال مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني "لا أجد الكلمات التي يمكن أن تصف ميسي. منذ 20 عاما وهو يجعلنا معتادين على رؤية أمور كهذه، وهو مصدر إلهام لكل من يشاهده يلعب".

وتابع "سنتعامل مع البطولة مباراة تلو الأخرى. الفريق سعيد، وقد منحنا فرصة اللعب لعدد كبير من اللاعبين. نأمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة المقبلة حتى يتمكن الجميع من المشاركة في المباراة الثالثة من دور المجموعات".

وبدأت المباراة بهدفين في توقيت مبكر، ألغاهما الحكم البولندي سيمون مارتشينياك للتسلل، الأول أرجنتيني حمل توقيع ميسي (5)، والآخر جزائري أحرزه فارس شايبي (8).

بصمة ثلاثية الأضلاع

وأبى صاحب الكرة الذهبية 8 مرات، إلا أن يترك بصمته في مشاركته المونديالية السادسة القياسية، فاستلم كرة في عمق الملعب من زميله في إنتر ميامي الأميركي رودريغو دي بول، ثم انطلق مسرعا وأطلق تسديدة صاروخية رائعة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليمنى بعد أن أخفق الحارس لوكا زيدان في إبعادها (17).

وغابت الخطورة بشكل شبه تام عن المرميين بعد تقدُّم حامل اللقب في النتيجة، إذ لم تشهد الدقائق المتبقية حتى نهاية الشوط الأول أي تسديدة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، أنقذ الحارس زيدان ببراعة تسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، حملت توقيع لاوتارو مارتينيس (54).

وأضاف ميسي الثاني بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة سدّدها أليكسيس ماك أليستر من خارج المنطقة وأخطأ زيدان في التصدي لها، فتهيّأت أمام القائد الأرجنتيني غير المراقب والذي لم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى (60).

ومنع زيدان ببراعة ميسي من التوقيع على ثلاثيته (66)، لكنه وقف عاجزا أمامه بعد ذلك بعشر دقائق، عندما استلم الرقم 10 كرة من البديل نيكولاس غونساليس، وسدّدها أرضية زاحفة من على مشارف المنطقة إلى يمين زيدان (76).

وتتوزّع أهدافه الـ16 على خمس نسخ مونديالية، بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006، و4 في نسخة البرازيل 2014، وهدف في نسخة روسيا 2018، وسبعة في نسخة قطر 2022، وثلاثة أهداف حتى الآن في 2026.

يُذكر أنها المرة الثالثة التي يُسجّل فيها ميسي هدفا موندياليا واحدا على الأقل في تاريخ 16 حزيران/يونيو، علما أن الأولى كانت في 2006 أمام صربيا ومونتينيغرو (الفوز 4-1)، والثانية في 2014 أمام البوسنة والهرسك (الفوز 2-1).

وحققت الأرجنتين انتصارها المونديالي الرقم 48 في 89 مباراة مقابل 17 تعادلا و24 هزيمة، ولها من الأهداف 155، وذلك في ظهورها الـ19 في العرس الكروي العالمي.

في المقابل، تجرّعت الجزائر هزيمتها المونديالية الثامنة في 14 مباراة، علما أنها تخوض النهائيات للمرة الخامسة، الأولى بعد غياب 12 عاما منذ نسخة البرازيل 2014 حيث حققت أفضل نتيجة في تاريخها ببلوغها دور الـ16، قبل إقصائها أمام ألمانيا التي تُوّجت لاحقا باللقب على حساب الأرجنتين بالذات.

المصدر / فلسطين أون لاين