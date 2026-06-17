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الأرصاد الجوية: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

17 يونيو 2026 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض  طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #أجواء حارة #الأرصاد الجوية

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