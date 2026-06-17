عملاق العنابي

نجح حارس مرمى المنتخب القطري محمود إبراهيم أبو ندى في خطف الأضواء خلال المباراة الافتتاحية لـ"العنابي" في كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً استثنائياً أسهم في خروج فريقه بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السويسري.

وفرض المنتخب القطري التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره السويسري في مواجهة مثيرة، كان بطلها الأول أبو ندى الذي تصدى لعدة فرص خطيرة وحرم المنافس من تسجيل أهداف محققة. ورغم تأخر قطر بهدف في الشوط الأول، حافظ الحارس على تركيزه وثباته، ليمنح زملاءه الثقة لمواصلة القتال حتى نجح خوخي بوعلام في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع.

ومنحت هذه النتيجة المنتخب القطري أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه.

وتوج أبو ندى مجهوده الكبير بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما كان العنصر الأبرز في صفوف المنتخب القطري. وعقب صافرة النهاية، لم يتمالك الحارس الشاب مشاعره، حيث ظهر متأثراً بالإنجاز الذي حققه مع منتخب بلاده في أكبر محفل كروي عالمي.

تحمل رحلة أبو ندى إلى النجومية الكثير من التحديات، إذ واجه ظروفاً صعبة في سن مبكرة بعد فقدان والده، غير أن دعم عائلته كان عاملاً حاسماً في مواصلة مشواره الرياضي وتحقيق حلمه بالوصول إلى أعلى المستويات.

وعُرف الحارس القطري أيضاً بمشاركته في عدد من المبادرات المجتمعية والإنسانية، إلى جانب التزامه المهني داخل وخارج الملعب.

بدأ أبو ندى مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي العربي قبل أن ينتقل إلى الريان، حيث شهدت مسيرته تطوراً كبيراً.

وأسهم في تحقيق عدة إنجازات محلية وإقليمية، من بينها لقب كأس نجوم قطر وبطولة الأندية الخليجية، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس أمير قطر.

كما حصد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها اختياره ضمن أفضل حراس الدوري القطري، ما مهد الطريق أمامه لانتزاع مركز أساسي مع المنتخب الوطني في مونديال 2026.

وشهدت المباراة بعض الجدل التحكيمي بعد الهدف الأول للمنتخب السويسري، إذ أثار عطل فني في نظام البث تساؤلات واسعة بعدما تعذر عرض الرسوم الخاصة بتقنية التسلل شبه الآلي خلال إحدى اللقطات الحاسمة.

واعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً بحدوث خلل تقني أثّر على نقل تلك اللقطة للمشاهدين، ما زاد من حدة النقاش حول القرار التحكيمي الذي سبق الهدف السويسري.

المصدر / فلسطين أون لاين