فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عملاق العنابي

بدلاً من عملية عسكرية واسعة.. الاحتلال ينفذ "ضماً صامتاً" لغزة

صراع الأساطير

بقيادة مبابي.. فرنسا تتجاوز السنغال بثلاثية في كأس العالم 2026

سويسرا تعلن استضافة توقيع الاتفاق الإيراني الأميركي الجمعة

إيران تحذر "إسرائيل" من "رد قاسٍ" لخرقها وقف النار في لبنان

باحث إسرائيلي: الاتفاق الأمريكي الإيراني هزيمة استراتيجية لـ"إسرائيل"

رسالة قرآنية من محرقة غزة

هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

قاسم: هدفنا المركزي وقف الإبادة في غزة

عملاق العنابي

17 يونيو 2026 . الساعة 04:00 بتوقيت القدس
...
حارس مرمى المنتخب القطري من أصل فلسطيني محمود إبراهيم أبو ندى

نجح حارس مرمى المنتخب القطري محمود إبراهيم أبو ندى في خطف الأضواء خلال المباراة الافتتاحية لـ"العنابي" في كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً استثنائياً أسهم في خروج فريقه بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السويسري.

وفرض المنتخب القطري التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره السويسري في مواجهة مثيرة، كان بطلها الأول أبو ندى الذي تصدى لعدة فرص خطيرة وحرم المنافس من تسجيل أهداف محققة. ورغم تأخر قطر بهدف في الشوط الأول، حافظ الحارس على تركيزه وثباته، ليمنح زملاءه الثقة لمواصلة القتال حتى نجح خوخي بوعلام في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع.

ومنحت هذه النتيجة المنتخب القطري أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه.

وتوج أبو ندى مجهوده الكبير بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما كان العنصر الأبرز في صفوف المنتخب القطري. وعقب صافرة النهاية، لم يتمالك الحارس الشاب مشاعره، حيث ظهر متأثراً بالإنجاز الذي حققه مع منتخب بلاده في أكبر محفل كروي عالمي.

تحمل رحلة أبو ندى إلى النجومية الكثير من التحديات، إذ واجه ظروفاً صعبة في سن مبكرة بعد فقدان والده، غير أن دعم عائلته كان عاملاً حاسماً في مواصلة مشواره الرياضي وتحقيق حلمه بالوصول إلى أعلى المستويات.

وعُرف الحارس القطري أيضاً بمشاركته في عدد من المبادرات المجتمعية والإنسانية، إلى جانب التزامه المهني داخل وخارج الملعب.

بدأ أبو ندى مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي العربي قبل أن ينتقل إلى الريان، حيث شهدت مسيرته تطوراً كبيراً. 

وأسهم في تحقيق عدة إنجازات محلية وإقليمية، من بينها لقب كأس نجوم قطر وبطولة الأندية الخليجية، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس أمير قطر.

كما حصد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها اختياره ضمن أفضل حراس الدوري القطري، ما مهد الطريق أمامه لانتزاع مركز أساسي مع المنتخب الوطني في مونديال 2026.

وشهدت المباراة بعض الجدل التحكيمي بعد الهدف الأول للمنتخب السويسري، إذ أثار عطل فني في نظام البث تساؤلات واسعة بعدما تعذر عرض الرسوم الخاصة بتقنية التسلل شبه الآلي خلال إحدى اللقطات الحاسمة.

واعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً بحدوث خلل تقني أثّر على نقل تلك اللقطة للمشاهدين، ما زاد من حدة النقاش حول القرار التحكيمي الذي سبق الهدف السويسري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم #المنتخب القطري #الحارس إبراهيم أبو ندى

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة