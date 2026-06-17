صراع الأساطير

تتجه عشاق كرة القدم صوب ملاعب المونديال في أمريكا الشمالية، حيث يستعد الأسطورتان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لتسطير فصل تاريخي غير مسبوق في العصر الحديث.

ومع انطلاق صافرة البطولة، يقف النجمان على أعتاب إنجاز استثنائي بوصفهما أول لاعبين في تاريخ كرة القدم يخوضان غمار منافسات كأس العالم في 6 نسخ مختلفة ليختتما بذلك أعظم منافسة ثنائية عرفتها الملاعب عبر التاريخ.

ويستهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مشواره بقيادة "البرغوث" ليونيل ميسي (38 عاماً) بمواجهة قوية أمام الجزائر في مدينة كانساس سيتي.

ويدخل نجم إنتر ميامي البطولة مدعوماً برقم قياسي باعتباره أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً.

ويتطلع ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، للحفاظ على اللقب العالمي والاقتراب من لقب الهداف التاريخي لكأس العالم الذي يحمله الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً، مستغلاً معنوياته المرتفعة بعد إنجاز قطر 2022.

وفي اليوم ذاته، يقود كريستيانو رونالدو (41 عاماً) منتخب البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مدينة هيوستن، طامحاً إلى معانقة الكأس الذهبية الوحيدة الغائبة عن خزائنه المرصعة بالألقاب.

ويمتلك "الدون" هداف النصر السعودي، رقماً قياسياً فريداً باعتباره اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مونديالية متتالية (8 أهداف في 22 مباراة)، ويسعى في ظهوره الأخير لتعزيز رصيده والاقتراب خطوة أكبر من حاجز الألف هدف في مسيرته الاحترافية الأسطورية.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة تاريخية مباشرة ومحتملة بين ميسي ورونالدو في الأدوار الإقصائية، إذا ما نجحا في العبور بمنتخبي بلادهما إلى المراحل المتقدمة، ليكون بمثابة الوداع الأجمل لحقبة كروية فريدة.

وبهذا الظهور، يكسر الثنائي الشراكة التاريخية مع أساطير شاركوا في 5 نسخ فقط؛ مثل الألمانيين لوثار ماتيوس ومانويل نوير. كما يتفوقان على الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي دخل قائمة بلاده في 6 نسخ لكنه لم يشارك فعلياً على أرض الملعب إلا في 3 منها، لتظل "الرقصة السادسة" مسجلة حصرياً باسم ميسي ورونالدو.

المصدر / وكالات