إيران تحذر "إسرائيل" من "رد قاسٍ" لخرقها وقف النار في لبنان

اتهمت قيادة مقر خاتم الأنبياء والمرسلين الإيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عشرات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمليات العسكرية، محذرة من أن استمرار هذه الاعتداءات سيقابل برد عسكري إيراني.

وقالت القيادة، في بيان، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال نفذ خلال اليومين الماضيين 84 خرقاً لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مؤكدة أنه يواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين اللبنانيين.

وأضافت أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف رغم إعلان وقف الأعمال العسكرية، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتكررة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم حالة التوتر في المنطقة.

وحذرت قيادة مقر خاتم الأنبياء من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية سيواجه "رداً قاسياً" من القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدة أنها سبق أن وجهت تحذيرات بهذا الشأن.

وشددت على أن وقف الاعتداءات في جنوب لبنان يمثل شرطاً أساسياً لمنع مزيد من التصعيد، محملة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار عملياتها العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين