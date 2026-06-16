هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في غزة دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى قطاع غزة.

وأوضحت في بيان، الثلاثاء، أن توزيع الكميات الواردة سيتم وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً، حيث تشمل استكمال توزيع المستفيدين المتبقين من كشف 3 يونيو/حزيران الموحد لجميع محافظات القطاع، إضافة إلى جزء من المستفيدين المدرجين ضمن كشف 17 يونيو/حزيران الموحد.

وأكدت أن عملية التوزيع ستستهدف نحو 9730 مستفيداً في مختلف محافظات قطاع غزة، داعية المواطنين إلى متابعة الكشوفات المعتمدة والتعليمات الصادرة بشأن آليات الاستلام ومواعيده.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقليص كميات الوقود والمحروقات الداخلة إلى قطاع غزة، ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين