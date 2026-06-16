تحقيق لصحيفة "هآرتس": الجيش هدم 52٪ من مباني مخيّم جنين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تحقيق موسع، عن حجم الدمار غير المسبوق الذي لحق بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، والتي تسببت في تهجير آلاف السكان وإحداث تغييرات واسعة في البنية العمرانية للمخيم.

وبحسب التحقيق، فإن 52% من مباني المخيم تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، أو أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة عمليات التجريف والغارات المتواصلة.

وبحسب المعطيات أدت عمليات التدمير إلى نزوح نحو 21 ألف فلسطيني وتحولهم إلى نازحين في البلدات والمناطق المجاورة، بعد أن بات المخيم شبه خالٍ من سكانه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن "الجيش" يعمل على إعادة تشكيل جغرافية المخيم عبر هدم مربعات سكنية متلاصقة وتوسيع الطرق، بهدف تسهيل حركة الآليات العسكرية المدرعة الثقيلة داخل المنطقة.

كما أظهرت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن "الجيش" أصدر أوامر بمصادرة أراضٍ قرب مخيم جنين لإقامة معسكر وقاعدة عسكرية دائمة، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.

المصدر / فلسطين أون لاين