وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد امتحان تجريبي لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجراء امتحان تجريبي لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة للدورة الأولى لعام 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تهيئة الطلبة للاختبارات النهائية وتدريبهم على أجواء الامتحانات.

مواعيد الامتحان التجريبي

حددت الوزارة يوم غد الأربعاء الموافق 2026/06/17 موعداً لعقد هذا الامتحان التجريبي، وذلك وفق التوزيع الزمني التالي:

* الساعة 9:00 صباحاً: مخصص لجميع الفروع الدراسية، باستثناء الفرعين الأدبي والشرعي.

* الساعة 11:00 صباحاً: مخصص للطلبة في الفرعين الأدبي والشرعي.

يشار إلى أن هذا الإعلان التوضيحي الذي تم تداوله يظهر بوضوح في الصورة أدناه، حيث دعت الوزارة جميع الطلبة للالتزام بالمواعيد المحددة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين