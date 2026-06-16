5 شهداء جدد في غزة خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 73 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 5 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، والذي تابعه " "، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73,008 شهداء و173,260 مصاباً.

وكما أشارت إلى أن الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار شهدت تسجيل 997 شهيداً و3,152 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً من مناطق متفرقة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين