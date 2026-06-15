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اتفاق واشنطن وطهران يقفز بالذهب إلى 4370 دولارا للأونصة

15 يونيو 2026 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

قفزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أكثر من 3 بالمئة إلى 4370 دولارا للأونصة في أعقاب الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب.

وصل سعر المعدن الأصفر إلى 4370 دولارا للأونصة مرتفعا بنحو 3.1 بالمئة، حسب تداولات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب انفراج للأسواق إثر الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد تقلب حاد للأسواق.

ومن المنتظر أن تشهد الأسواق العالمية انفراجات بعد تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم عالميا.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#الذهب #واشنطن #النفط #طهران

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