النفط ينخفض 5 بالمئة إثر الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.7 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، عقب إعلان كل من باكستان والولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5 بالمئة، إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وجاء الانخفاض عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر حسابه على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وذكر أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

وعقب إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لقد اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع".

وأضاف: "أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه برفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة بشكل فوري".

في المقابل نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة و(إسرائيل) حربا على إيران.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: