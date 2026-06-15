فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انسحاب جماعي من حفل جامعة ستانفورد احتجاجا على عقود "غوغل" مع الاحتلال

قادة أحزاب إسرائيلية بعد اتفاق إيران: نتنياهو يمثل أكبر فشل استراتيجي بتاريخنا

فرنسا تغلق جناح "إسرائيل" في معرض “يوروساتوري” للسلاح

3 شهداء بينهم طفل وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

مهمة صعبة لمصر أمام بلجيكا المتألقة في افتتاح مشوار المجموعة السابعة

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلا

ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدافع كوكوريا قادما من تشلسي

مشجعو اليابان ينظفون المدرجات "هذه ثقافتنا"

وداعات حزينة لا تنتهي في مجمع ناصر الطبي

تحذيرات من ركود تضخمي بغزة.. سلع استهلاكية يومية بلا مدخلات إنتاج

النفط ينخفض 5 بالمئة إثر الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني

15 يونيو 2026 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...
(صورة تعبيرية)

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.7 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، عقب إعلان كل من باكستان والولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5 بالمئة، إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وجاء الانخفاض عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر حسابه على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وذكر أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

وعقب إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لقد اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع".

وأضاف: "أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه برفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة بشكل فوري".

في المقابل نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة و(إسرائيل) حربا على إيران.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #إيران #النفط #دونالد ترامب #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة