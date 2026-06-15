فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشجعو اليابان ينظفون المدرجات "هذه ثقافتنا"

وداعات حزينة لا تنتهي في مجمع ناصر الطبي

تحذيرات من ركود تضخمي بغزة.. سلع استهلاكية يومية بلا مدخلات إنتاج

"حماس": استشهاد الأسير سرحان يعكس تصاعد جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة

992 شهيداً و3144 إصابة في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

هدم قرية العراقيب للمرة الـ245 وسط استمرار محاولات تهجير سكانها في النقب

طلبة ينسحبون من حفل تخرج بجامعة ستانفورد احتجاجًا على عقود "غوغل" مع "إسرائيل"

صحفي مقرب من نتنياهو يهاجم كوشنير وويتكوف ويصفهما بـ"اليهوديين الخائنين"

استشهاد طفل وسيدة وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة

حين يشتد النزف.. الغزيون يهبون دماءهم لإنقاذ الحياة في مجمع ناصر الطبي

ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدافع كوكوريا قادما من تشلسي

15 يونيو 2026 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
...
المدافع الدولي مارك كوكوريا

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الدولي مارك كوكوريا قادما من تشلسي الانكليزي مقابل 63.8 مليون دولار، وفق ما أعلن الإثنين ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي الملكي "توصل ريال مدريد وتشلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريا، الذي سينضم إلى نادينا لمدة ستة مواسم، حتى 30 حزيران/يونيو 2032".

الإسباني مارك كوكوريا (يسار) مدافع تشلسي يحتفل مع جايدون سانشو بعدما سجل هدف الفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم. ملعب ستافورد بريدج، لندن، في 9 شباط/آذار 2025

انضم الظهير الأيسر البالغ 27 عاما إلى تشلسي قادما من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني وانتقاله إلى خيتافي.

ويشارك كوكوريا الذي سيبقى في صفوف ريال 6 مواسم، حاليا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم في أميركا الشمالية، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد من النادي الملكي في تشكيلة لويس دي لا فوينتي.

وعيّن فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاما) مدربا للفريق هذا الأسبوع بعدما سبق له أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنكليزي عند انتهاء عقده مع الريدز، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي ناد، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

واحتل تشلسي المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد نتائج مخيبة للآمال، وانتقد كوكوريا قرار إقالة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في كانون الثاني/يناير.

وأحرز كوكوريا الذي كان يتبقى عامان من عقده في ملعب "ستامفورد بريدج"، مع "البلوز" كأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ عام 2025.

المصدر / وكالات
#ريال مدريد #تشلسي #كوكوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة