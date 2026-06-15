ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدافع كوكوريا قادما من تشلسي

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الدولي مارك كوكوريا قادما من تشلسي الانكليزي مقابل 63.8 مليون دولار، وفق ما أعلن الإثنين ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي الملكي "توصل ريال مدريد وتشلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريا، الذي سينضم إلى نادينا لمدة ستة مواسم، حتى 30 حزيران/يونيو 2032".

انضم الظهير الأيسر البالغ 27 عاما إلى تشلسي قادما من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني وانتقاله إلى خيتافي.

ويشارك كوكوريا الذي سيبقى في صفوف ريال 6 مواسم، حاليا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم في أميركا الشمالية، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد من النادي الملكي في تشكيلة لويس دي لا فوينتي.

وعيّن فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاما) مدربا للفريق هذا الأسبوع بعدما سبق له أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنكليزي عند انتهاء عقده مع الريدز، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي ناد، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

واحتل تشلسي المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد نتائج مخيبة للآمال، وانتقد كوكوريا قرار إقالة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في كانون الثاني/يناير.

وأحرز كوكوريا الذي كان يتبقى عامان من عقده في ملعب "ستامفورد بريدج"، مع "البلوز" كأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ عام 2025.

المصدر / وكالات