3 شهداء بينهم طفل وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب عدد آخر، الإثنين، جراء اعتداءات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع.

فقد، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، ظهر اليوم، جراء استهداف الاحتلال خيمة في مخيم 2 في مخيم النصيرات وسط القطاع، .

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيرة استهدفت خيمة أمام مدرسة الرازي في مخيم (2)، ما أسفر عن استشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما علن مصدر طبي عن وصول الطفل ريان بهاء أبو العجين إلى مستشفى شهداء الأقصى شهيدًا، برفقة والده المصاب، بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأوضح المصدر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل ووالده واحتجزتهما في المنطقة، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، حيث نُقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وأُعلن استشهاد الطفل متأثرًا بإصابته.

إلى ذلك، استشهدت المواطنة نادية كمال عياش وأصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف في بلدة الزوايدة.

وفي مدينة غزة، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية من المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية.

وفي خانيونس جنوب القطاع، أفادت المصادر بأن الآليات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل استهدف مناطق مختلفة من المحافظة.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة بغزة فإن 986 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب 3138 آخرين؛ إثر استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ 11 أكتوبر 2025.

وذكرت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية للشهداء منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 72 ألفًا و996 شهيدًا، بالإضافة لـ 173 ألفًا و246 مُصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.