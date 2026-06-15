أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبيّنا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إتمام الاتفاق، معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا.

وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني في منشور على منصة "إكس" في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".

"إلى سفن العالم.. شغّلوا محركاتكم"

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي ترمب -في منشور على منصته "تروث سوشيال"- إن "الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل الآن. أهنئ الجميع".

وأضاف أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم، وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وتابع قائلا: "إلى سفن العالم، شغّلوا محركاتكم وليتدفق النفط".

وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذْ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل.

وفي منشور آخر، قال ترمب إن "الاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، وأضاف أن "العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئي".

وقال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- لقناة "فوكس نيوز" إنه إذا التزم الإيرانيون بهذا الاتفاق فإنه سيُحْدث تحولا جذريا في الشرق الأوسط خلال الـ50 عاما المقبلة.

وسُئل فانس عما إن كان سيحضر مراسم التوقيع في سويسرا، فقال "بالتأكيد أخطط للحضور، ولكن من الممكن أن يحضر الرئيس بنفسه".

تأكيد إيراني

وفي إيران، قال مجلس الأمن القومي في بيان: "أكملنا مساء أمس الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة".

وأوضح المجلس أنه "وفقا للتفاهمات، ستتوقف الحرب في جميع الجبهات -بما في ذلك لبنان- اعتبارا من الليلة بصورة فورية ودائمة"، كما "يُرفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل".

وأعرب المجلس عن شكره لجمهورية باكستان ودولة قطر على جهودهما من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق، أعلن كاظم غريب آبادي -نائب وزير الخارجية الإيراني- أن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا، وسيتم التوقيع عليه في مدينة جنيف بسويسرا يوم الجمعة المقبل.

وقال غريب آبادي "قضينا اليوم ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها".

وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني -في حديث للتلفزيون الرسمي- أن مفاوضات ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددا على أن "الحذر ما زال قائما" تجاه الولايات المتحدة.

وأوضح أنه سيتم نشر بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى أن طهران لديها "برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أمريكا تعهداتها في مذكرة التفاهم".

وأضاف المسؤول الإيراني أن محادثات ستُجرى الجمعة في جنيف بين رئيسيْ الوفدين الإيراني والأمريكي لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة.

المصدر / وكالات