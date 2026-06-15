منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية، اليوم صوب ملعب "سياتل" بالولايات المتحدة، الذي سيكون مسرحا لمواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين؛ إذ يدخل المنتخبان الغمار المونديالي بسجل خالٍ من الهزائم خلال رحلة التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويسعى منتخب بلجيكا إلى تكرار انطلاقته القوية في نسخة قطر 2022 عندما استهل مشواره بالفوز على كندا، في حين يأمل منتخب مصر في تأكيد تفوقه التاريخي القريب، بعد أن حسم آخر مواجهة ودية جمعت الطرفين قبيل مونديال قطر بنتيجة (2-1).

وإلى جانب الإثارة الفنية على المستطيل الأخضر، ستكون الأنظار شاخصة نحو ملعب المباراة في مدينة سياتل، الذي يتميز بتصميمه الهندسي الفريد على شكل "حدوة حصان"، مع نهاية شمالية مفتوحة تمنح المشجعين إطلالة خلابة على أفق المدينة.

ولا تقتصر مميزات هذا الملعب على الجانب الجمالي فحسب؛ بل يُصنف كأحد أكثر الملاعب ترهيبا للمنافسين، إذ دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين (في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2013) كأعلى الملاعب المفتوحة صخبا وضجيجا جماهيريا في العالم، مما يمنح المواجهة المرتقبة أجواء حماسية استثنائية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء في عواصم بلاد المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب) بحسب توقيتها المحلي.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فإن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، سيعتمد على خطة (4-2-2) أمام بلجيكا في مباراة اليوم، على أن يكون تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية - إمام عاشور – محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى زيكو – عمر مرموش.

المصدر/ وكالات