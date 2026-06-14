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شهيد و4 جرحى في استهداف إسرائيلي لمبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

14 يونيو 2026 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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من مكان الغارة الإسرائيلية

استشهد مواطن لبناني وجرح 4 آخرون، في غارة جوية إسرائيلية لشقة سكنية في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارة استهدفت بصاروخين شقة سكنية قرب الطريق السريع بين المشرفية وجسر المطار في منطقة الغبيري، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في أنحاء من الضاحية الجنوبية.


من جانبه، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الجيش يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم البيان أن الهجوم جاء "رداً على إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن العملية نُفذت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيروت #الضاحية الجنوبية #غارة إسرائيلية

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