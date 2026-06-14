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الاحتلال يهدم منازل ومبانٍ ومنشآت تجارية غرب جنين

14 يونيو 2026 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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جانب من عملية الهدم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، منازل ومبانٍ ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطعة الشرقية، غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم تلك المنشآت؛ بحجة البناء دون ترخيص.


وترافقت آليات الهدم مع انتشار واسع لقوات الاحتلال، فيما أُغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المنطقة.

وتشهد منطقة خور الضبعة عمليات هدم متواصلة منذ عدة أشهر، ويُعد هذا الهدم الثاني خلال أسبوع، إذا كانت آليات الاحتلال قد هدمت، الإثنين الماضي، ثمانية منازل ومبانٍ في المنطقة ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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