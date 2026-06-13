مستعمرون يحرقون أراضي ومركبات ويعتدون على مواطنين

أحرق مستعمرون، اليوم السبت، أراضي ومركبات وألحقوا أضرارًا بعدد من المنازل في عدة محافظات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بإضرام مجموعة من المستعمرين النار في أراضٍ زراعية تعود لأكثر من 4-5 عائلات من قرية جيت شرقي مدينة قلقيلية، ما أدى إلى احتراق نحو 4-5 دونمات، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني برفقة شبان القرية من السيطرة على الحرائق وإخمادها.

وذكرت أن المستعمرين أحرقوا أربع مركبات، بينها مركبتان تعودان لمواطنين كانوا في زيارة لأهالي القرية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

وألقى المستعمرون زجاجات حارقة باتجاه عدد من المنازل في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة في ثلاثة منازل، علما أن جميع هذه الممتلكات تعود لعائلات السدة ويامين وأبو بكر في القرية.

كما هاجم مستعمرون، قرية عين عريك غرب مدينة رام الله ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها المستعمرون الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحم مستعمرون بلدة عرابة جنوب جنين، وأغلقت الطريق الرئيس الواصل بين عرابة ويعبد.

وفي السياق، أصيب طفل بقنبلة غاز في الرأس وعدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن طفلا أصيب بقنبلة غاز سام مسيل للدموع في الرأس، وعدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمواطنين، احتجاجا على إقامة بؤرة استعمارية على أطراف القرية.

وفي بيت لحم، سرق مستعمرون، اليوم السبت، أنابيب مياه من منطقة "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين اقتحموا "خلايل اللوز" ونفذوا أعمال عربدة فيها، قبل أن يسرقوا أنابيب مياه كانت بالقرب من الخزان الذي يزود المنطقة بمياه الشرب.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: