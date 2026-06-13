إيران: مراسم جنازة المرشد الأعلى خامنئي في 4 تموز

ذكرت وسائل إعلام ‌رسمية أن جنازة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ستبدأ في طهران في الرابع من يوليو/ تموز، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

واغتيل خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية ‌على إيران في فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعقد أكثر من ثلاثة عقود قضاها على رأس الجمهورية الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد صرح في وقت سابق بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، حيث من المتوقع اختتام المفاوضات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، على أن يتبع ذلك التوقيع الإلكتروني الفوري على الاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء في تصريحاته على منصة "إكس": "نحن أقرب إلى اتفاقية السلام من أي وقت مضى. ومع توقع الانتهاء على الأرجح خلال الـ 24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني على اتفاقية السلام بعد ذلك مباشرة، يليه محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: