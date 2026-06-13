فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

983 شهيدًا منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

إعلام الأسرى: إجراءات مشددة وانتهاكات متصاعدة بحق أسرى "عوفر"

فوزي أبو سويرح.. مزارع يتحدى بتر الساق ويزرع الأمل من جديد

شهيد بخروقات الاحتلال المتواصلة للهدنة في غزة.. قصف وإطلاق نار في عدة مناطق

حين أسكتت الحرب ريشة فنانة وأكاديمية.. حكاية الشهيدة نسمة أبو شعيرة

تحت الحصار والحرب.. أجنّة لم تُبصر النور بغزة

عمال غزة بين سراب العمل وتكاليف البقاء.. رؤية للتعافي والتمكين

تسريب بيانات 600 ألف مستفيد يثير مخاوف إنسانية وأمنية في غزة

مفوضة أوروبية: "إسرائيل" تعامل الفلسطينيين بنظام "الأبارتهايد"

مونديال يغرق في الأزمات.. فضيحة جديدة تضرب أحد أبرز المنتخبات

حصيلة شهداء العدوان ترتفع إلى 72,993

983 شهيدًا منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

13 يونيو 2026 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على أحد الشهداء (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 983 شهيداً و3,122 إصابة، إضافة إلى انتشال 783 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

ارتفاع الحصيلة التراكمية

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 72,993 شهيداً و173,230 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأرقام المعلنة تعكس فقط من وصلوا إلى المستشفيات، في وقت لا تزال فيه عمليات البحث والانتشال تواجه تحديات كبيرة نتيجة الدمار الواسع واستمرار صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابات #الصحة #شهداء #وزارة الصحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة