983 شهيدًا منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 983 شهيداً و3,122 إصابة، إضافة إلى انتشال 783 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

ارتفاع الحصيلة التراكمية

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 72,993 شهيداً و173,230 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأرقام المعلنة تعكس فقط من وصلوا إلى المستشفيات، في وقت لا تزال فيه عمليات البحث والانتشال تواجه تحديات كبيرة نتيجة الدمار الواسع واستمرار صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين