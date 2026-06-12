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باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق بين أميركا وإيران

12 يونيو 2026 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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باكستان الوسيط بين إيران والولايات المتحدة

قال رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء ​الجمعة، ‌إنه تسنى التوصل إلى ‌نص ‌نهائي متفق عليه لاتفاق السلام ‌بين ‌الولايات ⁠المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".

وأضاف: "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

وتابع شريف: "في ظل جهود الوساطة الباكستانية المكثفة، ندرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف بعدما نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم: "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه".

وتابع عراقجي: "تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم نشر جميع التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية ودولية، التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #إيران #باكستان #دونالد ترامب

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