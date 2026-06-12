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مرداوي يشيد بفعاليات أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في الخليل

12 يونيو 2026 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن إصرار الفلسطينيين على صلاة الجمعة في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة يبرهن على التمسك بالأرض وإفشال مخططات الضم الإسرائيلي.

ووجه مرداوي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، التحية إلى أبناء شعبنا في محافظة الخليل ومحافظات الضفة الغربية لتجسيدهم أروع صور التمسك بالأرض والثبات عليها، من خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة، مؤكدين أن وجود الفلسطيني في أرضه هو أول خطوط الدفاع في مواجهة مشاريع الاستيطان والضم والتهجير.

وشدد أن هذه المشاهد الوطنية برهان على وعي شعبنا الكبير بحجم المخاطر التي تستهدف الضفة الغربية، وتثبت أن إرادة شعبنا أقوى وأصلب من كل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، فأرضنا عنوان الهوية والكرامة، وسيبقى شعبنا متمسكاً بها مهما عظمت التحديات.

وختم مرداوي بالقول إن سياسات الاحتلال ومحاولاته للضم والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري لأهلنا في الضفة الغربية ستبوء بالفشل الذريع، ولن تمنح كل قرارات المصادرة أي شرعية للاحتلال والاستيطان على أرضنا.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الاستيطان الإسرائيلي #المقاومة الشعبية #الأراضي المهددة بالمصادرة

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