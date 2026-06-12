سنّة الاستبدال بين البقرة والإسراء

في بنية الوحي القرآني تتكشف سننٌ إلهية دقيقة في بناء الأمم وإعادة تشكيل موقعها في التاريخ، ومن أبرز هذه السنن سنة "الاستبدال" التي تتجلى بوضوح في مسار بني "إسرائيل" ثم في انتقال مركز القيادة العقدية إلى الأمة الخاتمة.

في سورة البقرة يظهر الاستبدال الأول في سياق سرد طويل لتجربة بني "إسرائيل" مع الوحي، حيث يُعرض نموذج أمة تلقت الآيات ثم قابلت النعمة بالجدل والتعنت وتكرار السؤال بدل المبادرة إلى الامتثال.

ومع كل موقف كان يتكشف ضعف الاستجابة الإيمانية، حتى انتهى السياق إلى إزاحة تدريجية لهذا الدور الرسالي، لصالح أمة جديدة تتشكل ملامحها في ذات السورة، أمة "وسط" تقوم على الاعتدال والالتزام، لا على المماطلة والاعتراض. ولهذا جاء التصريح المنهجي في ختام السورة على لسان المؤمنين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾، في مقابل النموذج السابق الذي اتسم تاريخيًا بالتردد والمراجعة المستمرة للأوامر الإلهية.

ويتعمق هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، حيث يُفهم "الاستخلاف" هنا بوصفه انتقالًا للقيادة الروحية والتشريعية من أمة سبقت إلى أمة أُعدّت لتحمل الرسالة بشروط الطاعة والالتزام.

كما يتقاطع هذا المعنى مع آيات تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، باعتباره تحولًا رمزيًا في مركز التوجيه الحضاري والرسالي، بما يحمله من دلالة على اكتمال مرحلة وبداية أخرى.

ثم يأتي إعلان الكمال في قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾، ليُفهم في هذا السياق بوصفه تتويجًا لمرحلة الاستبدال الرسالي وبناء الأمة الجديدة.

وقد روي أن بعض أهل الكتاب أدركوا دلالة هذا الاكتمال على مستوى التحول التاريخي، ففهموا أن "تمام النعمة" مرتبط بتمام الاصطفاء والاختيار الإلهي.

وتتأكد هذه السنّة في خطبة الوداع، حيث أعاد النبي ﷺ تثبيت مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية: «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم»، في إعلان واضح أن الامتداد الرسالي الجديد ليس مجرد انتقال شرف، بل التزام بشروط الاستخلاف: الإيمان الواعي، والطاعة الواعية، والالتزام الكامل بمنهج الوحي.

وهكذا تتكامل الصورة بين سورة البقرة وسورة المائدة وخطبة الوداع في رسم قانون قرآني واحد: أن الأمم لا تُختار عبثًا، بل تُستبدل حين تفقد شروط حمل الرسالة، وتُستخلف حين تجتمع فيها شروط "السمع والطاعة" والالتزام بالمنهج الإلهي.

وفي امتداد هذا التصور السنني، يذهب بعض الباحثين في القراءة المقاصدية والتاريخية للقرآن إلى استحضار دلالات سورة الإسراء بوصفها إطارًا آخر لحركة التداول الحضاري بين الأمم، حيث يرد قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾، بما يفيد إمكان استعادة الدور بعد مرحلة انكسار، يعقبها استبدال جديد، ثم يتكرر التحذير الإلهي الحاسم: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾، في سياق سنّة قرآنية تربط بين الفساد المتكرر في الأرض وبين نتائج تاريخية صارمة في ميزان الاستخلاف.

وفي هذا الإطار تُقرأ بعض الأحداث المعاصرة، وملحمة غزة، بوصفها جزءًا من سياق أوسع لاختبار الوعي والهوية والقدرة على الثبات، لا بوصفها حكمًا نهائيًا على مسار التاريخ، بل باعتبارها لحظة من لحظات الامتحان الممتد في صراع الإرادة بين الحق والظلم.

كما يُستحضر في هذا السياق، في بعض الأدبيات التفسيرية والحديثية، الحديث عن مآلات الأمة ومراكز الثقل الحضاري في الشام والقدس، باعتبارها إشارات تُفهم في ضوء سنن "التداول" و"الابتلاء" و"إعادة التمكين"، مع التأكيد أن هذه القراءات تبقى اجتهادية في فهم النصوص، وليست نصوصًا قطعية في تعيين الوقائع أو تواريخها.

وبذلك يكتمل الإطار العام للفكرة: أن مسار الأمم في القرآن لا يقوم على الثبات الجامد، بل على سنن متحركة من الطاعة والاستخلاف، أو التراجع والاستبدال، وفق ميزان دقيق يربط بين الإيمان والسلوك، وبين التاريخ والنتائج.