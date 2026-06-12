وقفة في "الخان الأحمر" رفضا لمخطط التهجير الإسرائيلي

شارك فلسطينيون في وقفة جماهيرية حاشدة داخل تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة؛ رفضا لخطط إسرائيلية تهدد بتهجير سكان التجمع وهدمه.

وانضم إلى الفعالية التي دعت إليها لجنة ومجلس قروي الخان الأحمر، نشطاء فلسطينيون وناشطون من اليسار الإسرائيلي، رافعين لافتات تطالب بوقف جرائم المستوطنين.

وأكد مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي أن "الخان الأحمر" صمد في وجه محاولات التهجير منذ عام 2018، إلا أن التهديدات الإسرائيلية عادت مجددًا، وخاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى إخلائه.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت في مايو/أيار الماضي بأن سموتريتش أصدر تعليمات بالمضي في إجراءات إخلاء "الخان الأحمر"، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من تداعيات الخطوة.

وأوضح الرفاعي أن "الخان الأحمر" يمثل حجر عثرة أمام المشاريع الاستيطانية الرامية إلى توسيع حدود القدس وربطها بالكتل الاستيطانية المحيطة بها، معتبرًا أن استهدافه يندرج ضمن سياسة أوسع تطال التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة.

وأكد أن الأراضي المقام عليها التجمع "أراضٍ خاصة مملوكة للفلسطينيين، وأن سكان الخان الأحمر أقاموا فيه" قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الاحتلال لا يملك أي حق قانوني في تهجيرهم أو اقتلاعهم من أراضيهم، داعيا إلى مواصلة التضامن والرباط في التجمع لحمايته من مخططات الهدم والتهجير القسري.





ويقطن الخان الأحمر نحو 350 فلسطينيًا من قبيلة الجهالين، موزعين على 42 عائلة، ويعتمد سكانه بصورة رئيسية على تربية الأغنام، ويعيشون في مساكن من الصفيح والخيام.

وحاولت سلطات الاحتلال هدم التجمع وإخلاءه عدة مرات منذ العام 2018، قبل أن تتراجع عن ذلك تحت ضغوط دولية، فيما تسعى منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بشرقي القدس.

ويقول الفلسطينيون إن تنفيذ المخطط سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: